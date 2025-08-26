Acechan a Pineda

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los equipos de Justicia Laboral FC y Arquitectos FC se encuentran al acecho del líder general de la categoría de Quinta Fuerza, el FC Pineda de la Liga de Futbol de la Cima Fut-7.

Contando con un total de 21 unidades FC Pineda es el que manda en esta división, al tener un récord perfecto al ganar siete de sus siete compromisos. Mientras que en el segundo puesto se dejan ver los equipos de Justicia Laboral FC y Arquitectos FC con 18 puntos.

El conjunto de Peñarol es cuarto de la tabla general con dos partidos pendientes, sumando un total de 16 unidades. En tanto que Tigres Galácticos, Sunrise FC y Deportivo Logan cosechan 15 puntos cada equipo.

Diablitos de la CFE se mantienen en la zona de Liguilla con 13 unidades al ser el octavo de la tabla general. KFC tiene 11 puntos, por 10 del equipo de Troncos FC.

Los cuadros de Horizon, Reales FC, Deportivo Saldaña, Tlacuaches y Deportivo Velázquez Colenca tienen nueve unidades cada uno. Penta 0M suman ocho puntos.

Los equipos de 5 Boulevard, Hugo Sánchez, Contadores, Pibes-77 y Chapulines FC tienen seis puntos cada uno.

En tanto que Deportivo Sandoval, HR Panteras y Galacticos EFC suman cuatro puntos.

Mientras que el fondo lo comparten Vodka Jr y Deportivo RP, con tres unidades.