Piden acelerar búsqueda de menores o discapacitados desaparecidos en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 4 de noviembre.-La diputada local Eva Reyes González, de Morena, afirmó que la búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas debe agilizarse, sobre todo cuando se trata de menores de edad o personas con discapacidad.

La legisladora de Reynosa, ciudad donde se considera que hay más desapariciones, dijo que los protocolos de búsqueda deben iniciarse de manera inmediata cuando se trate de niños de adolescentes o de personas con alguna discapacidad.

Según la legisladora, el Grupo Legislativo de Morena en el Congreso impulsará una iniciativa para ajustaron esos protocolos de búsqueda e investigación.

En entrevista, Reyes González lamentó que sea la ciudad fronteriza de Reynosa el sitio donde haya más desapariciones y casos de violencia.

Señaló que el Congreso del Estado espera realizar el exhorto para que la policía investigadora acelere la búsqueda de las personas desaparecidas, principalmente cuando sean menores o discapacitados.