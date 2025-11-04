Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 4 de noviembre – la diputada Mercedes del Carmen Guillén, Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo estar interesada en analizar la posibilidad de postularse como la próxima titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

La diputada tricolor señaló que aunque no lo ha decidido aún, tiene el perfil y las condiciones necesarias para competir por el cargo.

Entrevista dijo qué claridad de la Fiscalía es un puesto clave para el desarrollo de Tamaulipas.

Guillen Vicente señaló que aparentemente el congreso se ve apretado en la agenda ya que tendrá que sacar el proceso y nombrar a un nuevo fiscal durante el mes de diciembre.

«Yo me puedo auto proponer yo la verdad estoy pensándolo, y estoy pensándolo porque yo veo las situaciones que se están viviendo y tampoco es de que yo tenga ganas de ser Fiscal», indicó.

La diputada del PRI expuso que quien ocupe el puesto debe reunir «ciertas características para enfrentar un cargo de esa naturaleza».

Insistió en que seguirá pensando en la posibilidad de entrar al proceso, al subrayar que aunque no está buscando el cargo, cuenta con el perfil para hacerlo.

«Es que todos tenemos que estar pensando en hacer algo, que si yo me quiero quedar en mi casa me quedé en mi casa mejor», señaló.

Apuntó qué reúne los requisitos para el puesto «que no es impedimento que yo sea legisladora, y tampoco hay una edad límite. Entonces sí voy a ver, porque sí es un tema que sí hay que revisar buen los perfiles».

La diputada local reconoció que el actual fiscal, Irving Barrio Mojica, podría optar por buscar la reelección en impuesto, en el que considero ha realizado un buen trabajo