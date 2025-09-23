Piden a alumnas de Tamaulipas denunciar casos de acoso en escuelas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 23 de septiembre. -La diputada local Blanca Anzaldúa Nájera, de Morena, pidió hoy a las alumnas de escuelas públicas a denunciar cualquier caso de acoso de parte de maestros y directores.

La legisladora local señaló que la cultura de la denuncia sigue ausente en Tamaulipas por lo cual muchos casos se quedan impunes.

En entrevista indicó que cualquier acusación de acoso debe denunciarse de manera oficial, por lo que la Secretaria de Educación debe intervenir.

Anzaldúa Nájera indicó que estos casos han derivado en protestas violentas y golpes en los planteles escolares por acusaciones que no han sido comprobadas.

Sin embargo, insistió «debe haber una cultura de la denuncia y que no se oculte ese fenómeno».

Además, señalo que la violencia ha escalado en las aulas por una ausencia de valores en las familias «eso empieza en la casa, pero vemos que además aumenta la violencia intrafamiliar».

Estos conflictos, dijo, repercuten en las escuelas en donde los alumnos reaccionan con violencia y protagonizan enfrentamientos.

EN EL PASADO SE OCULTABAN CASOS

Blanca Anzaldúa dijo que en el pasado, acusaciones de acoso sexual en las escuelas eran ocultados tanto por la Secretaria de Educación como por el Sindicato de Maestros.

Señaló que en esa situación solo se reubicaba a maestros o directores a otra escuela o a puestos administrativos «y así seguían cobrando».

Apuntó que actualmente la Secretaria de Educación debe intervenir e investigar cualquier denuncia de alumnas contra maestros o directores