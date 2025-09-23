Ciudad Victoria, 23 de septiembre.-Las reformas a la ley de amparo podrían convertirse en un paso más hacia el autoritarismo en México, dejando a los ciudadanos en la indefensión, aseguró la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

En entrevista, la diputada se mostró preocupada por la falta de claridad en cuanto a los cambios que se están promoviendo para reformar la Ley de Amparo

Guillén Vicente señaló que «hasta donde se el asunto está en revisión, hay varios diputados federales y senadores de Morena que no están de acuerdo».

En ese sentido dijo «entonces yo tengo fe en que haya algún margen de negociación que nos permita tener realmente lo que tenemos que hacer».

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional dijo «la institución del amparo es algo que México le dio al mundo, y en ese sentido debemos seguir protegiendo a los ciudadanos.

Guillén Vicente consideró que a los ciudadanos no les queda otro recurso que la Ley de Amparo para defenderse de cualquier autoridad.

«Ya hemos dado varios pasos hacia el autoritarismo y esto es una señal dura que tiene que ver con los derechos del ciudadano», puntualizó.