Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de agosto.- La discriminación hacia personas con discapacidad en Tamaulipas, se refleja en los entornos educativos, entre otros, situación que se esfuerza por evitar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) por medio de una conferencia-taller sobre educación inclusiva.

Lo anterior con el objetivo de sensibilizar a la comunidad escolar en torno a los derechos de las personas con discapacidad. De esta manera se pretende reconocer la presencia de este sector de la población en las aulas, con las mejores condiciones posibles para lograr su total inclusión.

Ante este fenómeno de discriminación, capacitadores de Derechos Humanos acudieron al CONALEP Plantel Victoria para promover la conferencia-taller “la educación incluyente no solo es un derecho, sino una responsabilidad de las instituciones educativas”.

En el encuentro se expusieron los distintos tipos de discapacidad y se presentaron estrategias de buenas prácticas para favorecer la inclusión en las aulas de nivel medio superior.

Como parte de la capacitación se efectuó un Taller de Lengua de Señas Mexicana, en el que los participantes adquirieron herramientas básicas para mejorar la comunicación con estudiantes sordos.

Los capacitadores resaltaron que la falta de conocimiento en materia de inclusión educativa aún genera barreras en el acceso equitativo a la enseñanza, por lo que consideraron necesario multiplicar este tipo de actividades.

En la conferencia participaron tanto maestros como alumnos, quienes reconocieron la utilidad del taller y expresaron su interés en aplicar lo aprendido en el entorno académico.

La CODHET afirmó que estas acciones refuerzan su compromiso institucional con la creación de entornos accesibles y con enfoque en los derechos humanos dentro del sistema educativo.