Llaman a Secretaría de Energía de Tamaulipas a prevenir explosiones por excavaciones de compañías

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de agosto.- La diputada morenista Francisca Castro Armenta pidio Congreso de Tamaulipas exhortar a la Secretaría de Energía estatal a informar qué medidas ha tomado para prevenir las explosiones provocadas por excavaciones de empresas privadas, principalmente en Matamoros y en la zona sur, donde se han registrado siniestros con víctimas mortales y afectaciones a la infraestructura.

La legisladora presentó la propuesta al señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió la intervención de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para revisar la actuación de la empresa Engie, señalada por incidentes de fugas en distintas ciudades de la entidad. “Incluso se han registrado dos muertes por esta causa”, recordó.

Uno de los episodios más graves ocurrió en junio de 2023 en Matamoros, cuando una explosión alcanzó a una ciudadana La ASEA informó que abrió una investigación para deslindar responsabilidades y determinar las posibles omisiones que originaron el siniestro.

En ese proceso participan también la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Protección Civil estatal y municipal, así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con el propósito de esclarecer los hechos y fortalecer los protocolos de seguridad.

La ASEA, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, regula la seguridad industrial, la operativa y la protección ambiental en las actividades vinculadas al sector de hidrocarburos.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas solicitó a Engie México y a su filial Tractebel la implementación de medidas inmediatas luego de la explosión ocurrida el 10 de octubre pasado en el fraccionamiento Miramápolis de Ciudad Madero.

Las autoridades señalaron que muchas excavaciones carecen de planeación y de verificación previa sobre la red de ductos, líneas eléctricas y de gas, lo que pone en riesgo a la población. Varias de esas obras son realizadas por empresas privadas contratadas para infraestructura pública o proyectos habitacionales.

El exhorto legislativo busca conocer qué acciones ha emprendido la dependencia, cómo coordina esfuerzos con municipios y federación, y qué tan estricto es el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas por parte de las compañías que realizan excavaciones.