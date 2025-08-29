Sheinbaum: Enfrentamiento entre Moreno y Noroña “Muestra lo que Es el PRIAN”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunció por el enfrentamiento que protagonizaron Alejandro Moreno, senador y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en la sesión del miércoles en la antigua sede del Senado de la República; «es lamentable que haya ocurrido esto», afirmó.

En la conferencia mañanera de hoy, 28 de agosto de 2025, Sheinbaum Pardo dijo que “lo que ocurrió ayer muestra, la verdad, lo que es el PRIAN”

Sheinbaum señaló que en este caso existe “contradicción”, pues “ellos (los del PRI) hablan de que nosotros somos un Gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente libre. ¿No les parece muy autoritario la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados?»

Son el PRIAN, no se nos olvide, son el PRIAN.

La mandataria mencionó que “es importante que se conozca cuál es su actitud, quiénes son, por qué tienen tanto odio, tanta violencia”.

Subrayó que “estamos en contra de la agresión que vivió Gerardo y el compañero que, también, fue golpeado en el piso. Por su puesto que todos tienen el apoyo”.

La presidenta descartó hablar de un supuesto caso de desafuero por el altercado en la Comisión Permanente y apuntó que “lo importante aquí es que se muestran quiénes son y mucha hipocresía en sus palabras y en sus hechos y en sus dichos. Esos son los partidos de oposición, en México”.

Luego del enfrentamiento, Gerardo Fernández Noroña informó que presentará una denuncia contra de Alejandro Moreno y de sus compañeros Carlos Gutiérrez Mancilla y Alonso Erubiel Lorenzo.