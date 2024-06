Pese a perder su registro, el PRD Tamaulipas creció en esta elección

Por José Gregorio Aguilar

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) David Valenzuela Barrios afirmó que se siente más que satisfecho con los resultados que obtuvo su partido en estas elecciones aún y cuando el proceso electoral fue inequitativo e irregular.

Argumentó que en los comicios del 2 de junio, el PRD aumentó de 1 a 6 cargos, en este caso se trata de regidurías en varios municipios, cifra que podría subir a ocho si prosperan las impugnaciones pues la elección no fue limpia ni hubo piso parejo para todos.

Es importante recordar que, los representantes del PAN y PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE) promovieron un Juicio de Inconformidad en contra de los comicios presidenciales, en el que pidieron al Tribunal Electoral valorar la interferencia del gobierno federal y del crimen organizado a la hora de declarar la validez de los comicios.

Y aunque el PRD perdió su registro, David Valenzuela reiteró que está contento por los resultados en este proceso pues estos logros se consiguieron en un contexto de adversidad, donde no hubo recursos y el Partido caminó solo sin el apoyo de nadie.

Por ello recordó que a tiempo el partido del Sol Azteca se separó de la coalición local pues asumió que los otros partidos solo trabajarían para ellos mismos tal como así ocurrió en lo que concierne a la elección federal presidencial.

“El tiempo me dio la razón cuando en Tamaulipas yo dije que no fuéramos en una alianza, pues eso nos permitió tener candidatos nos permitió tener 6 veces más puestos de los que teníamos, nos permitió tener buena conexión con la gente cosa que no hubiéramos tenido en una alianza y que fue lo que pasó a nivel federal, salimos perdiendo, fue lo que pasó en el 2018 y fue lo que pasó en el 2024”.

De su futuro político el líder perredista dijo que es incierto y recordó que su periodo vence este mes de agosto

“Es incierto todavía estoy analizando lo que quiero es terminar mi encargo entregar salir por la puerta de adelante a pesar de que hay muchos compañeros que no comulgaban con la manera de que hacemos política pero los resultados saltan a la vista entonces mi encomienda es terminar el ciclo en el que estoy y continuar definitivamente haciendo política de la buena, cerca de la gente desde cualquier trinchera”.

El joven político convocó a la reflexión de aquellos que se consideran de izquierda para replantear cuál es el camino que debe seguir el PRD

“Entonces sí hay que replantear el tema del futuro de quienes nos consideramos la izquierda mexicana como los socialdemócratas de nuestro país y ver que es lo que sigue no solamente para las siglas, no para el membrete o para logo del solecito sino para quienes comulgamos con esta ideología y replantearnos que es lo que más conviene a nuestro país”.

Finalmente, y aunque algunos no lo quieran ver así, David Valenzuela reiteró que pese a tener todo en contra, el Partido se mantuvo en el ánimo de la gente gracias a lo cual pasó, de tener un solo regidor hace tres años, a tener 6 en este proceso electoral del 2024.

“Yo me voy tranquilo, yo termino mi plazo como presidente ahora en agosto, el partido siga o no me voy satisfecho de haber hecho un trabajo excelente con lo que contamos a la justa medida de lo que se tenía porque tu sabes la situación del partido que no es la mejor sabes que el partido no recibe un peso público del 2016 es complicado, aun así nos mantuvimos en el ánimo de la gente y te lo digo, haber aumentado en mas de 6 veces los puestos que se ganaron hace tres años que solamente teníamos un regidor en el estado y ahorita estar compitiendo por lograr 6 u 8 dependiendo de las ultimas constancias que nos entreguen para mi es un crecimiento enorme”.