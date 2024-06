Hasta hoy, el PRD no ha desaparecido

Por José Gregorio Aguilar

El presidente del PRD David Valenzuela Barrios, afirmó que, hasta el día de hoy, el partido del Sol Azteca no ha perdido su registro, porque primero se tienen que agotar todos los cauces legales debido a las presuntas irregularidades que hubo en el proceso electoral, recursos de inconformidad que tendrán que resolverse en los tribunales.

“Primero comentar que el partido está en periodo de prevención vía los cauces legales se siguen agotando, el partido sigue analizando algunos recursos de inconformidad por todas las irregularidades que hubo en el proceso electoral federal sobre todo y ya veremos que dicen los tribunales y hasta que no acaben estos procesos de recursos jurídicos y de resolución de tribunales podemos hablar de la pérdida de la franquicia o del registro no es el momento todavía si en el conteo de actas parece indicar que el partido no llega al 3 por ciento nacional pero eso no es el último término”.

Cabe recordar que la organización creada en 1989 obtuvo solo el 1.86% de la votación total en las elecciones presidenciales, debajo del 3% mínimo requerido, sin embargo, el líder estatal reiteró “hasta el dio de hoy el PRD no desaparece.

Respecto a los resultados que se lograron en Tamaulipas, e independientemente de la posible pérdida del registro, David Valenzuela se mostró satisfecho por el saldo obtenido por el PRD ya que logró aumentar seis veces el número de regidores en esta elección.

Detalló que el partido amarillo logró seis regidurías; 1 en Reynosa, Río Bravo, Villa de Casas, San Carlos, Madero respectivamente y 2 en Altamira, además de que se está peleando acceder a una más en ciudad Victoria.

“Te puedo comentar que el PRD en Tamaulipas logramos aumentar 6 veces los puestos que teníamos, empezamos de muy abajo la verdad porque solamente teníamos una regidora en el 2021, pero ahora estamos esperando se entreguen las constancias a los regidores de representación proporcional y todo parece indica que vamos a tener 1 en Reynosa, 1 Rio Bravo, 1 Villa de Casas, 1 san Carlos, 2 en Altamira y 1 en Madero y estamos peleando por poder acceder a una regiduría en ciudad Victoria”.

Reiteró el dirigente perredista que los conteos rápidos o el cómputo de las actas no es el último escalón que determina la pérdida de registro o de la franquicia del Sol Azteca puesto que se documentaron varias irregularidades que a su juicio mancharon la calidad del proceso electoral, como el hecho de que en muchas casillas hubo casi ausencia del personal del INE, sustituyéndolo por personas formadas en la fila pero sin el conocimiento ni la capacitación adecuada, además de que hubo casillas donde no concordaba el número de votos, entre otras.

“Digamos en el proceso puede venir el tema de impugnaciones y ahí son tribunales los que decidan, debo comentártelo casi hubo ausencia de personal de la mesa del ine lo cual es una causal potencial de poder anular algunas casillas porque si bien se tomaron voluntarios de la fila era gente que no sabía lo que estaba haciendo, hay algunas casillas donde no concuerda el número de votos de una a otra, hubo casillas que acabaron de contarse a las 2 am en general hay una serie de irregularidades que no sabemos en qué van a terminar”.