Partido PAZ alista Congreso Nacional y expansión en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El presidente estatal del partido PAZ, David Valenzuela Barrios, anunció que la organización política se prepara para celebrar su Congreso Nacional tentativamente a finales de este mes, en el cual se definirá al representante nacional y se constituirán los órganos internos de este nuevo instituto político.

El dirigente partidista explicó que tras el Congreso se procederá a la conformación de las direcciones estatales, coordinaciones regionales, municipales y distritales. “Estamos esperando nuestro Congreso Nacional, pero una estructura bastante amplia en donde cabemos todos, porque en La Paz cabemos todos”, afirmó.

En este orden de ideas, David Valenzuela destacó que el partido cuenta con una afiliación cercana a 7,500 militantes en Tamaulipas, lo que refleja un buen ánimo y la presencia de liderazgos en distintas regiones del país. “Tamaulipas no es la excepción, aquí también vamos a estar participando”, señaló.

En cuanto a la estrategia electoral, Valenzuela adelantó que PAZ tendrá candidatos a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, con participación en todo el estado. “Vamos a estar presentes a lo largo y ancho de Tamaulipas”, aseguró.

El líder del PAZ subrayó que el partido busca consolidar una estructura incluyente, con espacios para todos los sectores sociales. “La idea es que la dirección nacional y las estatales reflejen la pluralidad de voces que integran PAZ”, dijo.

El Congreso Nacional será clave para definir la ruta política del partido, pues además de nombrar a las dirigencias, se establecerán lineamientos de trabajo y estrategias de participación en los próximos procesos electorales.

Por último, David Valenzuela insistió en que el crecimiento del partido responde al interés ciudadano por nuevas opciones políticas. “Hay liderazgos en las diferentes regiones del país y Tamaulipas no es la excepción”.

Con este anuncio, PAZ busca posicionarse como una fuerza emergente en el panorama político estatal y nacional, apostando por la organización interna y la participación activa en las elecciones venideras.