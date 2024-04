El PRD único partido que no se gasta el dinero de la gente: David Valenzuela

Por José Gregorio Aguilar

El Partido de la Revolución Democrática es el único que no se gasta el dinero de la gente en financiar sus actividades y sus gastos de oficina, sueldo de personal, viajes y eventos, como sí lo hace el resto de los institutos políticos afirmó David Valenzuela Barrios.

Y es que como parte del financiamiento público al que tienen derecho, los partidos políticos en Tamaulipas gastarán en este 2024, 203 millones 602 mil 425 pesos, de los cuales el PRD no recibió ni un solo peso debido a que no logró el tres por ciento de la votación en la contienda a la gubernatura de Tamaulipas, en el 2022, perdiendo su derecho a recibir recursos locales.

“Somos el único partido que no se gasta el dinero de la gente todos los demás en Tamaulipas, todos, los demás partidos se gastan el dinero de la gente en sus oficinas, en sus sueldos, en sus viajes, en sus comidas, en sus eventos; el PRD es el único que no lo hace”.

De esta forma respondió el líder perredista en Tamaulipas al ser cuestionado sobre la falta de prerrogativas y de recursos económicos que se necesitan para que sus candidatos lleven a cabo las campañas a partir del próximo lunes.

Recordó que esta expresión política nació luchando contra la injusticia, que en su momento se llamaba PRI y que hoy se llama Morena y la situación para el partido del Sol Azteca en este 2024 no es muy diferente a la de 1988.

“El panorama es sumamente difícil, muy complicado, para el PRD nunca ha sido fácil no es fácil y jamás lo será, nacimos luchando contra la injusticia que en ese momento se llamaba PRI ahora se llama Morena pero la situación no es muy diferentes desde el 88”.

Ante la falta de fondos provenientes del Estado, hoy el partido tiene que obtener recursos por sus propios medios de ahí a que los perredistas están realizando aportaciones económicas para sacar adelante este trabajo electoral.

Pero insistió en que, más que decir que el PRD no tiene prerrogativas, sería mejor afirmar que el PRD no se gasta el dinero o los impuestos de los ciudadanos en actividades partidistas.

“Eso sí hay que dejarlo muy claro, compañeros que trabajamos en el partido y por el partido lo hacemos de corazón y por nuestros propios medios y eso sí es importante comentarlo porque a veces me lo han dicho como algo denostativo que el PRD no tiene prerrogativas en Tamaulipas y yo les digo, no, dilo en las palabras correctas: el PRD no se gasta el dinero de la gente en Tamaulipas”.