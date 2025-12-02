Pedirá Lalo” Gattás ampliar el Presupuesto 2026

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, anunció que solicitará una ampliación al Presupuesto de Egresos 2026 con el fin de fortalecer de manera significativa las acciones de bacheo en la capital tamaulipeca.

El edil explicó que la prioridad para el próximo año será destinar una partida mensual considerable, exclusivamente para atender la infraestructura vial.

“Mira, nosotros vamos a hacer una ampliación de presupuesto porque mensualmente quiero destinar varios millones de pesos exclusivamente al bacheo”, declaró.

Adelantó que esta medida podría repetirse más de una vez durante el año.

“Vamos a tener que estar haciendo ampliaciones de presupuesto, no sé si una o dos ocasiones en el año 2026, porque sí vamos a redoblar esfuerzos”, señaló.

“Victoria está bien, pero nos falta bachear”, dijo.

El alcalde destacó que el municipio ha logrado avances significativos en varios servicios públicos.

“Ya tenemos buen alumbrado público, tenemos una excelente recolección de basura, tenemos buenos parques y jardines, tenemos todo bien limpio Ciudad Victoria”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que la deuda pendiente sigue siendo la pavimentación. “¿Qué nos falta? Bachear”, sentenció.

Gattás recordó que las afectaciones registradas en las calles se intensificaron debido a las precipitaciones extraordinarias que cayeron en la ciudad este año.

“Recuerden una cosa, nos llovió en 90 días lo que no había llovido en 15 años”, explicó.

Aun así, aseguró que su administración está enfrentando la problemática de manera directa.

“En ese sentido vamos por el camino correcto. Estamos entrándole al toro por los cuernos”, afirmó.

El alcalde concluyó que el objetivo es dejar una ciudad con vialidades en óptimas condiciones.

“Vamos a tener un año donde a Victoria lo vamos a dejar muy bien pavimentado, muy bien bacheado”, prometió.

Con ello dijo que, el Ayuntamiento prevé un 2026 de inversión intensiva en infraestructura básica, especialmente en la recuperación de calles dañadas por años de lluvias y rezago.