INE destaca el trabajo del IETAM mientras se discute su posible eliminación en la reforma Electoral

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

En medio del debate nacional sobre la reforma constitucional que podría suprimir a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el Instituto Nacional Electoral publicó un informe que resalta las funciones y aportaciones del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) al sistema democrático mexicano.

El documento del INE subraya que los convenios de colaboración firmados con el IETAM permiten una división clara y anticipada de responsabilidades, lo que evita duplicidades y asegura una coordinación eficiente en la organización de los procesos electorales.

Más allá de organizar elecciones, el IETAM tiene entre sus atribuciones fomentar la participación ciudadana, impulsar la educación cívica, administrar los partidos políticos locales y operar mecanismos de democracia directa, funciones que, según el INE, son esenciales para el fortalecimiento democrático en la entidad.

En datos concretos, Tamaulipas cuenta con uno de los padrones electorales más pequeños del país: 2 millones 900 mil 497 ciudadanos inscritos. En las elecciones de 2024, la participación ciudadana alcanzó el 55.9%, colocándose en el lugar 20 nacional.

A diferencia de entidades como Baja California, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Quintana Roo, Tamaulipas no ha realizado ejercicios de democracia participativa como consultas populares, referendos o plebiscitos.

El informe también revela que Tamaulipas es uno de los seis estados cuyos OPLE han recibido año con año presupuestos menores a los solicitados. Para el proceso electoral local de 2026, el IETAM contará con cerca de 400 millones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad se destinará al financiamiento público de los partidos políticos.

Con este diagnóstico, el INE pone en la mesa la relevancia del trabajo que realizan los organismos locales como el IETAM, en un momento en que su existencia misma está en riesgo por la reforma electoral impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.El futuro del IETAM —y de los 32 OPLE del país— dependerá del rumbo que tome finalmente la discusión legislativa en los próximos meses.