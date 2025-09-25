Padres de familia de la escuela Redención del Proletariado exigen a tesorera rendición de cuentas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Padres de familia de la Escuela Primaria Redención del Proletariado denunciaron que la tesorera de la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia ha omitido llevar a cabo una rendición de cuentas de los recursos financieros que tiene a su cargo pese a que debió de haberlo hecho desde antes que los estudiantes salieran de vacaciones de verano.

“El informe de la Asociación de Padres no se dio cuando debiera ser en tiempo y forma, que fue antes de salir de vacaciones, cuestiones financieras”, refirió una madre de familia que pidió mantenerse en el anonimato.

“Ellos se justificaban que porque no habían dado con la directora, cuando la directora los estuvo esperando y la directora emitió un oficio a secretaría (SET) donde decía que todavía no tenía el informe completo de los padres de familia, de la asociación, de la Presidenta y la Tesorera”.

Los padres de familia recalcaron que ahí es en donde está la falta de rendición de cuentas por parte de la tesorera.

“Sí, porque no entregaron las cuentas claras cuando debió de haberse entregado, se entregó a destiempo y con un oficio donde no se entregó a tiempo por parte de la dirección”.

“Simplemente nosotros queremos las cuentas claras porque a final de cuentas terminaron en ceros las cuentas y hubo el apoyo de La Escuela es Nuestra. Entonces no supimos dónde quedó ese dinero”.

Por último, señalaron; “ellos se justificaron que compraron cámaras, que compraron esto, que compraron lo otro, pero cámaras encargadas de una aplicación, no un circuito cerrado, que es lo que queríamos nosotros, quería así nos vendieron la idea y autorizamos la compra de eso y resulta que las compraron en Temu o en una aplicación de esas”.

De acuerdo con la información de los padres de familia, el plantel escolar tiene una matrícula de 800 alumnos y cada ciclo escolar se cobran 850 pesos de inscripción por alumno.