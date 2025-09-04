Rendición de cuentas para todos los funcionarios públicos: Mayra Benavides

Cd. Victoria, Tam.-

Luego de votar a favor de la integración de la Comisión especial para investigar la presunción de malos manejos de recursos en la Secretaria de Salud, la Dip. MBV.. señaló que “este acuerdo busca esclarecer las cuentas que presentan irregularidades, basados en el expediente que hizo llegar al Congreso del Estado, la Dirección Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Salud, el pasado 26 de agosto”.

Recordó que “la rendición de cuentas se ha instalado como un aspecto central del buen gobierno, y todos los gobiernos deben someterse a una amplia normatividad de controles a fin de asegurar el manejo responsable de los asuntos públicos”.

“Todo servidor público que maneja recursos del erario está sujetos a fiscalización y obligado a rendir cuentas, no solo por mandato de ley, sino como una obligación ética y moral”.

Técnicamente, los representantes populares, sin importar partidos políticos, debemos cumplir con este mandato, en el tiempo de nuestro encargo. La cuenta pública de cada ejercicio fiscal es la expresión de esta revisión.

“Es por Tamaulipas, por el aseo administrativo y por el compromiso social”.