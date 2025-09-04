Katalyna Méndez presenta su Primer Informe Legislativo en el Congreso de Tamaulipas

Destaca su labor de atención ciudadana, gestión en territorio y logros legislativos en favor de las familias victorenses.

Ciudad Victoria, Tam.-

La Diputada Local por el Distrito 15 de Ciudad Victoria, Katalyna Méndez, presentó ante el Congreso de Tamaulipas su Primer Informe Legislativo, en el que dio a conocer los resultados de un año de trabajo enfocado en la atención ciudadana, la gestión en territorio y la presentación de iniciativas para beneficio de los Tamaulipecos.

Méndez subrayó que su mayor compromiso ha sido escuchar y atender de manera directa a las familias victorenses, impulsando asambleas vecinales y programas de gestión que han permitido gestionar soluciones en temas de apoyos sociales, agua, alumbrado público, infraestructura y participación de la ciudadanía en las agendas gubernamentales.

En su mensaje, Katalyna Méndez señaló:

“Este informe es reflejo de un año de trabajo de la mano de mucha gente, me encanta el trabajo legislativo, pero siempre amaré más estar en territorio, desde mi trabajo como activista. Mi compromiso es seguir demostrando que los Diputados podemos ser cercanos, y que teniendo la voluntad necesaria podemos cambiar la realidad de las familias”.

El documento publicado por la Legisladora en sus redes sociales y medios de comunicación es un resumen ilustrativo del informe institucional, dentro de las cuales se destacan los siguientes resultados:

Atención y gestión ciudadana:

Apoyos médicos y alimenticios a familias en situación vulnerable

Apoyos a estudiantes de educación preescolar y primaria

Realización de asambleas vecinales de consulta y participación ciudadana en diferentes colonias y ejidos

– Reportes de agua y drenaje vinculados a las instancias correspondientes.

Consolidación de proyectos e iniciativas colectivas para la recuperación y atención de espacios públicos.

Asimismo, Méndez resaltó su labor como Presidenta de comisiones en el Congreso, como la Comisión de Vivienda, la Comisión de Participación Ciudadana, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y el Comité de Información y Gestoría desde donde ha impulsado políticas públicas con enfoque social y de bienestar.

Presentó los 5 ejes temáticos de su agenda legislativa:

– Familia

– Agua

– Participación Ciudadana

– Derechos de las Infancias y Juventudes

– Vivienda

De los cuales surgieron 16 iniciativas de reforma en las materias mencionadas.

Katalyna Méndez agradece en su informe la confianza de las y los victorenses y reiteró su compromiso de continuar trabajando desde el Congreso y en las colonias para garantizar el bienestar de las familias:

“El honor más grande de mi vida es representar a las y los victorenses en la tribuna más alta del Estado. Seguiremos avanzando, recorriendo cada kilómetro de tu mano, para seguir construyendo juntas y juntos una Victoria cada vez más bonita y un mejor Tamaulipas.”