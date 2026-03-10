Padres de Familia Cierran Escuela Secundaria en Protesta por Falta de Dirección

*.-Padres de familia de la Escuela Secundaria General Número Dos Profesor Arquímedes Caballero cerraron el plantel con cadena y candado debido a la ausencia prolongada del director y la subdirectora, lo que ha generado un ambiente de inseguridad y violencia en la escuela.

*.-Los padres han denunciado problemas como bullying y la posible introducción de sustancias ilícitas en el plantel, exigiendo medidas inmediatas de seguridad. A pesar de la promesa del director de Educación Secundaria de nombrar un nuevo director pronto, los padres insisten en mantener la escuela cerrada hasta que se garantice un entorno seguro para los 700 alumnos.

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con cadena y candado, padres de familia cerraron esta mañana la Escuela Secundaria General Número Dos Profesor Arquímedes Caballero Caballero.

Señalaron que desde hace dos años se encuentran sin director, ya que por problemas de salud no se presenta al plantel escolar sin que se nombre un sustituto.

Asimismo, la Subdirectora también se encuentra ausente, ya que continuamente pide licencias y no se presenta en el plantel escolar.

Los padres y madres de familia denunciaron diversas situaciones que se han registrado al interior del plantel en horario escolar, relacionados con violencia, bullying y presunta introducción de sustancias ilícitas y objetos punzo cortantes.

Cabe señalar que los padres de familia refirieron que han dialogado con autoridades escolares para solicitar se tomen medidas para garantizar la seguridad dentro del plantel, y, sin embargo, acusaron, hasta el momento no se han implementado protocolos o acciones para garantizar un entorno seguro para los estudiantes.

Manifestaron que han presentado denuncias ante las autoridades correspondientes para que se investigue la presencia de sustancias y objetos ilícitos al interior del plantel y se protejan los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Cabe señalar que a la Escuela Secundaria General Número Dos acudió el director de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación Jorge Luis Vázquez Valdez para manifestar que se habrá de nombrar un nuevo director “entre hoy o mañana”, a lo cual los padres de familia respondieron que hasta tanto no se presente al plantel un nuevo directivo la escuela seguirá cerrada, dejando sin clases a los 700 alumnos del plantel.