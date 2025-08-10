Ofrece el Tecnológico de Victoria un diplomado clave para la electromovilidad

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 agosto-El Instituto Tecnológico de Victoria presentó un diplomado en Gestión de la Energía y Almacenamiento para la Electromovilidad, desarrollado en alianza con la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (SEDENER), que busca formar talento especializado en una industria en auge.

El diplomado está pensado para estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables con especialidad en diseño eléctrico, quienes recibirán herramientas prácticas y teóricas para enfrentar los retos del sector eléctrico enfocado en movilidad sustentable.

Walter Julián Ángel Jiménez, titular de la SEDENER, afirmó que este es el primer diplomado en electromovilidad que cumple con la regulación 108 de la Comisión Reguladora de Energía, lo que garantiza que el programa está alineado con las normas vigentes.

La iniciativa responde a la política energética nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y a la visión del gobernador Américo Villarreal, quienes buscan acelerar la adopción de energías limpias en el estado.

El diplomado se divide en siete módulos, con una duración de 8.5 horas cada uno, y se impartirá de forma virtual para ampliar su alcance entre estudiantes de distintas regiones.

Los contenidos incluyen diseño eléctrico para vehículos, almacenamiento de energía y regulaciones específicas, con la participación de ingenieros expertos que aportarán experiencia real.

La SEDENER aportará además su conocimiento en el marco regulatorio para asegurar que los alumnos reciban una formación completa y acorde con las necesidades del sector energético actual.

Con esta apuesta, el Tecnológico de Victoria pretende posicionarse como un referente en la capacitación para la electromovilidad y preparar a jóvenes para liderar el futuro del transporte sostenible en México.