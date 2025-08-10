Registra Tamaulipas avance en vacunación contra el VPH entre menores de edad

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de agosto.-La Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó un avance del 47.1 por ciento en la campaña estatal de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) correspondiente a 2024, con un total de 9 mil 13 dosis aplicadas hasta el cierre del año.

El responsable estatal del Programa de Salud de la Infancia y Adolescencia, Jesús Manuel Zárate Torres, informó que de las dosis aplicadas, 7 mil 712 fueron dirigidas a niñas escolarizadas, 109 a niñas no escolarizadas, mil 82 a adolescentes rezagadas de entre 12 y 15 años, y 120 a personas de grupos de riesgo. También se registraron 177 rechazos a la vacuna.

La campaña de vacunación tuvo una meta inicial de 16 mil 973 dosis en la entidad, y aunque no se alcanzó al 100 por ciento, autoridades estatales señalaron que los trabajos continuarán para mejorar la cobertura.

La Jurisdicción Sanitaria número 1, con sede en Ciudad Victoria, logró una de las coberturas más altas del estado, alcanzando un 91 por ciento de vacunación entre las niñas en edad objetivo, gracias al trabajo conjunto con escuelas y centros de salud.

Durante 2023, Tamaulipas enfrentó un rezago significativo, al no aplicarse más de 42 mil dosis programadas, lo que generó una estrategia reforzada para 2024, que incluyó la incorporación de niños de 11 años, tanto escolarizados como no escolarizados, por primera vez en el esquema estatal.

A nivel nacional, la campaña concluyó oficialmente el 1 de agosto de 2025 con un cumplimiento del 108 por ciento, al aplicar un millón 396 mil 502 dosis, superando la meta programada de un millón 132 mil 634 vacunas.

Sin embargo, aunque la campaña terminó, las entidades federativas deben continuar con la vacunación para ampliar la cobertura y garantizar mayor protección a niñas y adolescentes.

La vacunación contra el VPH representa una estrategia esencial para reducir la incidencia del cáncer cervicouterino, por lo que el Gobierno de Tamaulipas reiteró su compromiso de mantener la continuidad de la campaña como una medida prioritaria de salud pública.