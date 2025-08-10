Apunta Tamaulipas a aplicar plan urbano para ordenar el crecimiento hasta 2050

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 agosto.- El estado de Tamaulipas puso en marcha el nuevo Programa Estatal para el Desarrollo Urbano Sustentable (PREDUST), una herramienta que marca la ruta para ordenar el crecimiento del estado hasta el año 2050, dijo Karina Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

La funcionaria aseguró que este Plan no es un documento más, sino una guía práctica que pone en el centro a las personas, el entorno y las ciudades. “Planeamos para vivir mejor”, afirmó.

Refirió que el Plan llega como una actualización necesaria al primer programa lanzado en 2008, pero ahora con una visión más amplia y aterrizada en los problemas actuales: escasez de agua, pobreza, contaminación y caos urbano.

El documento contempla proyectos estratégicos para mejorar la movilidad en las ciudades, asegurar el acceso al agua, atraer inversiones, frenar la expansión desordenada y aplicar herramientas legales y financieras que garanticen resultados, dijo.

La titular de la Secretaría dijo que el Plan se convertirá en referencia obligada para que municipios, dependencias y sectores privados trabajen bajo una misma lógica de desarrollo sostenible y con visión de largo plazo.

“Este es el momento de decidir hacia dónde queremos llevar a Tamaulipas”, señaló Saldívar Lartigue. “No se trata solo de construir, sino de hacerlo bien, con responsabilidad y pensando en las futuras generaciones”.

Apuntó que con la publicación oficial del PREDUST, el gobierno del estado busca sentar las bases para ciudades más ordenadas, más seguras y con mejores condiciones de vida urbana en Tamaulipas.