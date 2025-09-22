Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Es falso que empleados de la empresa Grupo Hycsa que llevan a cabo la construcción de la carretera Mante-Ocampo-Tula hayan fallecido a consecuencia de algún accidente de trabajo, afirmó el titular de la Secretaría de Obras Públicas Pedro Cepeda Anaya.

“La noticia del fallecimiento de una persona o varias personas es falsa, es el reporte que yo tengo de mis compañeros”, señaló.

En entrevista para representantes de diferentes medios de comunicación, Cepeda Anaya se refirió a las imágenes divulgadas a través de redes sociales, donde se observa una cruz en el talud de la sierra en uno de los extremos del túnel con que cuenta dicho tramo carretero.

Dicha cruz, dijo Cepeda Anaya, fue colocada por los trabajadores de la construcción el pasado Día de la Santa Cruz.

“La cruz a la que tomaron la foto ahí es la cruz del día de la Santa Cruz, es todo, pero no fue cierto, lo que me confirmaron mis compañeros fue eso”.

Cabe señalar que el Día de la Santa Cruz, que se celebra el tres de mayo, también es conocido como el Día del Albañil porque los trabajadores de la construcción adoptaron la cruz como símbolo de protección en su labor riesgosa. La tradición implica adornar las obras con cruces de flores y celebrar con comidas organizadas por el patrón o el contratista como agradecimiento y conmemoración de la patrona de los albañiles.