No hay pleito con PAN ni con el PRI: PRD

Por: José Gregorio Aguilar

El presidente del PRD David Valenzuela Barrios aseguró que no hay pleito con sus homólogos del PAN y del PRI, luego de que no se concretó la coalición en Tamaulipas, lo cual se debió a que no se logró un acuerdo político pero nadamás.

Y es que luego de que solamente el PAN y el PRI acordaron formalizar la coalición e ir juntos solo ellos, se corrieron versiones en el sentido de que los dirigente partidistas dejaron fuera al PRD por ambición y porque exigía demasiado y aportaba muy poco.

Al respecto, David Valenzuela reiteró que simplemente no se llegó a un acuerdo y por eso el partido del Sol Azteca prefirió competir solo en las próximas elecciones del 2024

Destacó la madurez de sus homólogos de PAN y del PRI durante las negociaciones en las que se privilegió el diálogo y aunque finalmente no se concretó la coalición con los tres partidos, les deseó la mejor de las suertes porque al final será el pueblo de Tamaulipas el que decida el destino electoral del Estado.