“No hay plazas nuevas”: Administración aclara proceso de basificación y responde a críticas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La secretaria de Administración del Gobierno de Tamaulipas, María Eugenia Manotou, aclaró de manera contundente el proceso de basificación realizado este año, luego de que en redes sociales circularon versiones sobre presuntas asignaciones irregulares a personal recién ingresado.

Detalló que ninguna de las bases otorgadas corresponde a nuevas plazas, sino a movimientos derivados de jubilaciones, defunciones o escalafón dentro de cada dependencia.

“Estas que se otorgaron fueron las que fueron dadas durante todo el año, nada más se formalizó, no hay ninguna base nueva, ni una sola nueva”, enfatizó.

La funcionaria explicó que cada secretaría u organismo posee su propio listado interno de antigüedad, y las vacantes se cubren conforme a ese orden, lo que puede generar percepciones de inequidad cuando se comparan distintas áreas.

“En esta dependencia hay una lista por antigüedad y ahí está la evidencia”, señaló.

Añadió que la asignación no es uniforme porque depende de las vacantes disponibles en cada organismo.

“A lo mejor en un lado hay personas que tienen 30 años y todavía no reciben la base, y en otro tienen 25 y ya la recibieron, pero es porque se va por dependencia, por organismo”.

Manotou explicó que, en situaciones de “preferentes”, la base puede otorgarse a un familiar directo tras un fallecimiento o jubilación del titular, lo que puede interpretarse erróneamente como favoritismo.

“En el caso de las preferentes puede ser porque se pasó donde un familiar, pero los que ya estaban ahí, eso no es así”, aclaró.

La secretaria insistió en que el proceso se realizó conforme a los lineamientos vigentes y con respeto a la trayectoria de los trabajadores.

“Respetamos muchísimo la antigüedad”, reiteró.

Con esta aclaración, dijo que la Secretaría de Administración busca frenar la desinformación y recalcar que el proceso de basificación no incluye nuevas plazas, sino la regularización de movimientos internos conforme a la normatividad.