No habrá aumento en Tarifas Catastrales

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

En un esfuerzo por proteger la economía de sus ciudadanos, el municipio de Ciudad Victoria ha propuesto mantener sin cambios las tarifas catastrales por cuarto año consecutivo, informó el Secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva.

Esta medida, dijo, busca evitar cualquier impacto negativo en la economía social y familiar de los habitantes.

“Se está planteando que se mantengan las tarifas de manera igual para no afectar la economía de la ciudadanía, la propuesta es que no haya un aumento en la tabla de valores catastrales“, refirió.

Lo que se busca es que esta medida no impacte la economía social o familiar de las personas.

“Esa es la propuesta que el Alcalde a través del área de Tesorería plantea a las distintas fuerzas políticas del Municipio”, informó.

En entrevista, Reséndez Silva añadió; “sería el cuarto año en que no ha habido un aumento”.

El Secretario del Ayuntamiento de Victoria destacó que se trabaja de la mano con Catastro del Estado en el análisis de impacto para evitar aumentos en las tarifas que puedan afectar la economía de los ciudadanos.

El análisis, dijo, se realiza en coordinación con Catastro Municipal y se basa en el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que ayuda en la regularización y el manejo de la ciudad, identificando áreas comerciales y de diferentes densidades.

Cabe señalar que Reséndez Silva destacó que con aproximadamente 120 mil claves catastrales en Victoria, esta medida busca asegurar que el desarrollo urbano y económico de la ciudad se realice de manera sostenible y equitativa.