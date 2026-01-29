Morena mantiene viva la coalición pese a tensiones con el Verde

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de enero.- La dirigente estatal de Morena, María Guadalupe Gómez Núñez, confirmó que el partido mantiene firme su apuesta por la alianza tripartidista con sus aliados rumbo al proceso electoral de 2027, al considerar que esta ruta garantiza la continuidad del proyecto de transformación en Tamaulipas.

A cuatro meses de que se anunciara una separación definitiva con el Partido Verde, la líder morenista celebró la reciente firma de compromisos entre las fuerzas políticas aliadas, subrayando que los acuerdos son resultado de diálogo constante y de la comprensión de las particularidades que enfrenta cada entidad.

En rueda de prensa, Gómez Núñez explicó que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena tiene claro que las alianzas no se imponen de manera uniforme, sino que se construyen con base en las condiciones políticas y sociales de cada estado, lo que en el caso de Tamaulipas sigue en proceso de análisis.

Reconoció que con el Partido Verde han existido diferencias y momentos de tensión, pero sostuvo que Morena mantendrá una postura abierta para el diálogo y la conciliación, dejando en claro que cualquier definición futura se tomará con base en consensos.

Sobre las expresiones del dirigente estatal del Verde, Manuel Muñoz, la presidenta de Morena dijo ser respetuosa de sus posturas, aunque recalcó que las alianzas se fortalecen a partir del trabajo territorial y de la coincidencia en objetivos comunes entre los partidos que han venido colaborando.

“Las pláticas, lo que venga más adelante lo vamos a ir gestando, lo vamos ir viendo y vamos ir viendo las particularidades”, señaló al referirse a la evolución de la relación entre los institutos políticos.

En otro tema, Gómez Núñez fue cuestionada por las declaraciones de la comisionada política nacional de Asuntos Electorales del Partido del Trabajo, Cendy Robles, quien lanzó críticas contra el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, y la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, al acusarlos de mantener el control del municipio como una herencia familiar.

Al respecto, la dirigente morenista se limitó a señalar que se trata de opiniones de otros liderazgos y que, llegado el momento, se dará el diálogo correspondiente con las dirigencias y la militancia para valorar escenarios y tomar decisiones.

“Son puntos de vista de sus dirigentes, en su momento tendremos la plática y en su momento veremos si llegamos a un acuerdo o no, en este momento, estamos en territorio haciendo trabajo y hablaremos con la militancia para recoger lo que ellos piensan y en base a eso ponernos las dirigencias a platicar y tomar las decisiones en su momento”, refirió.