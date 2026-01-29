Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de enero.- El calor y el frío extremos se han convertido en factores que incrementan el ausentismo escolar en Tamaulipas y profundizan el rezago académico, advirtió la diputada local Blanca Anzaldúa Nájera.

La legisladora señaló que muchas escuelas no cuentan con condiciones adecuadas para enfrentar temperaturas extremas, lo que provoca que los estudiantes dejen de asistir a clases. “Mucho calor, los niños no van porque las escuelas no tienen condiciones; mucho frío, los niños no salen”, declaró.

Anzaldúa Nájera sostuvo que detrás del ausentismo también existe una permisividad creciente desde los hogares, donde se ha perdido el control sobre las rutinas escolares. “Se ha relajado la disciplina, pero por supuesto… los padres de familia tienen mucho que ver”, afirmó.

Relató que incluso cuando los menores faltan a clases por el clima, sí participan en actividades recreativas, lo que evidencia contradicciones en las decisiones familiares. “Me dijeron: conmigo no fueron; me fui a la feria y ahí andaban”, comentó.

Advirtió que estas prácticas terminan afectando la salud y el rendimiento académico, al generar ausencias prolongadas. “Al día siguiente empiezan con las gripes y entonces no van por enfermedad”, explicó.

La diputada recalcó que el problema no se resolverá únicamente desde las escuelas y llamó a los padres de familia a asumir su responsabilidad en la disciplina, la organización y la alimentación de los estudiantes.

En el ámbito académico, alertó que el rezago se agrava por la sobrecarga de contenidos en la malla curricular, al señalar que muchos docentes no logran avanzar lo suficiente durante el ciclo escolar.