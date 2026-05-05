Morena endurece filtros contra la corrupción

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 04 de Mayo del 2026

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) redefine sus reglas internas y en esta nueva etapa, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, la corrupción y la impunidad no tendrán cabida, afirmó la diputada federal y consejera nacional del partido, Blanca Narro Panameño.

La legisladora consideró que Montiel Reyes cuenta con las cualidades necesarias para conducir al partido en un momento clave: “Es una mujer organizada, tolerante, prudente y una buena articuladora de consensos y acuerdos”, señaló.

Al participar en el VIII Congreso Nacional Extraordinario, Narro Panameño subrayó que en Morena no habrá espacios para corruptos, aunque lideren encuestas internas. Explicó que la popularidad ya no será sinónimo de candidatura, pues ahora los aspirantes deberán acreditar trayectoria limpia, honestidad comprobada y trabajo real en territorio.

La diputada reconoció que el relevo ocurre en un contexto electoral relevante, con múltiples procesos en puerta: la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y comicios locales en diversas entidades. “Es una elección muy importante”, detalló.

Finalmente, manifestó confianza en que Montiel podrá conducir a Morena en esta etapa: “La nueva dirigencia tendrá como reto mantener la cohesión interna y fortalecer la organización rumbo a los próximos comicios del 2027”