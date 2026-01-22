Mientras la 4T enfrenta escándalos de corrupción, Morena presume fuerza juvenil y presencia nacional

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Mientras que Morena presume cifras históricas de afiliación y presencia en todos los sectores etarios, la confianza ciudadana se ve golpeada por los casos de corrupción que han acompañado a la 4T en distintos estados del país.

La presidenta estatal, Lupita Gómez Núñez, aseguró que el partido inicia este 2026 con un crecimiento sostenido en Tamaulipas y con una representación nacional que, según sus cifras, supera los 11 millones de afiliados validados ante el INE lo que confirma la expansión del movimiento en todos los sectores de la población.

Uno de los datos que más destacó fue la presencia de jóvenes dentro de las filas de Morena. “Tenemos más de un millón seiscientos mil personas afiliadas de entre 18 y 21 años. Es una cosa impresionante”, afirmó Gómez Núñez, convencida de que las nuevas generaciones creen en el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

Sin embargo, mientras la dirigencia celebra la adhesión de jóvenes y la amplitud de su base social, el partido enfrenta un contexto nacional marcado por escándalos de corrupción y cuestionamientos a la transparencia de gobiernos emanados de Morena. Casos de presunto desvío de recursos, favoritismos en contratos y señalamientos de enriquecimiento ilícito han puesto en entredicho la narrativa de “honestidad” que el movimiento enarbola.

En Tamaulipas, Gómez Núñez defendió que la “euforia por Morena” sigue creciendo, pese a que en elecciones recientes —como las judiciales— el partido perdió terreno en algunos puntos. “La gente tiene que ir viendo que cada vez vale más su voto. Ese es el gran compromiso que tenemos en Morena: respaldar con acciones de todos los actores políticos porque somos la mejor decisión para la población”, sostuvo.

La pregunta que queda abierta es si el entusiasmo juvenil y la expansión territorial serán suficientes para contrarrestar el desgaste que generan los escándalos en el gobierno