Anuncian millonaria inversión a carreteras federales de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de enero.-El Estado de Tamaulipas fue incluido en un programa federal de repavimentación y bacheo de carreteras, con el que se pretende atender el deterioro de tramos estratégicos en la región noreste del país.

El anuncio se dio en la antesala de la visita presidencial a Reynosa, lo que colocó a la entidad dentro de las prioridades federales en materia de infraestructura vial.

El plan contempla una inversión conjunta de 7 mil 113 millones de pesos para Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

La meta del programa es intervenir 2 mil 110 kilómetros de carreteras federales mediante trabajos de rehabilitación profunda y mantenimiento correctivo.

Para Tamaulipas, los recursos permitirán atender rezagos provocados por años de desgaste y falta de conservación en diversas rutas.

Autoridades federales indicaron que la mejora de las vialidades impactará directamente en la seguridad y en la reducción de tiempos de traslado.

El proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la movilidad y facilitar el flujo de mercancías y personas en corredores clave del noreste mexicano.