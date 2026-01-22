Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de enero.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas realizó una visita de supervisión al Centro Inclusivo de la Familia Migrante Victoria, como parte de sus acciones de vigilancia institucional.

El recorrido tuvo como objetivo constatar que la atención a personas en contexto de movilidad se realice bajo principios de dignidad humana y respeto a los derechos fundamentales.

Personal del organismo revisó áreas comunes, villas habitacionales y zonas de servicio para evaluar condiciones de seguridad, higiene y funcionalidad.

Durante la inspección se puso especial atención en la infraestructura del lugar, a fin de determinar si cumple con los requisitos mínimos para una estancia temporal adecuada.

La supervisión también permitió observar la operación cotidiana del centro y detectar posibles riesgos que pudieran derivar en vulneraciones a los derechos de las familias migrantes.

De acuerdo con la CEDH, estas visitas buscan prevenir irregularidades antes de que se conviertan en quejas formales.

El organismo señaló que la vigilancia permanente es clave para garantizar que los espacios destinados a población vulnerable operen con estándares adecuados en Tamaulipas.