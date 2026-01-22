Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de enero.- El acceso sin filtros a contenidos violentos y sexuales en internet llevó al Congreso de Tamaulipas a exigir medidas más estrictas para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Los diputados aprobaron un exhorto dirigido al Congreso de la Unión para que se avance en una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enfocada en la protección de audiencias vulnerables.

Durante el debate se advirtió que el consumo de contenidos nocivos ocurre cada vez a edades más tempranas, con posibles afectaciones a la salud emocional y psicológica de los menores.

Legisladores señalaron que, en la práctica, muchas familias no cuentan con herramientas reales para supervisar lo que sus hijos ven en plataformas digitales.

Aunque algunas empresas ofrecen filtros, se expuso que estos suelen ser complicados de activar, poco visibles o implican costos adicionales que excluyen a sectores de bajos ingresos.

El planteamiento central es que los controles parentales sean gratuitos, sencillos y accesibles, sin importar el nivel económico o el conocimiento tecnológico de los usuarios.

Desde el Congreso local se insistió en que la regulación debe avanzar al ritmo de la tecnología para evitar que la niñez quede desprotegida ante los riesgos del mundo digital.