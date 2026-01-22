Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de enero.- Los 43 municipios de Tamaulipas estarán obligados a contar con comisiones de diversidad sexual e inclusión, tras la aprobación de una iniciativa que busca llevar la agenda de derechos humanos al ámbito local.

La medida fue impulsada en el Congreso del Estado con el argumento de que los ayuntamientos, por su cercanía con la población, deben asumir un papel activo en la atención de grupos históricamente marginados.

Durante la discusión legislativa se planteó que la ausencia de mecanismos municipales ha limitado la participación de la diversidad sexual en decisiones públicas que impactan directamente en su vida cotidiana.

Las nuevas comisiones tendrán la función de generar diálogo permanente entre autoridades y ciudadanía, además de canalizar problemáticas relacionadas con discriminación, violencia y exclusión social.

Se señaló que estos espacios permitirán construir políticas públicas más focalizadas, particularmente en temas de salud, prevención de la violencia e igualdad de oportunidades.

Desde el Congreso se expuso que la creación de estas comisiones responde a una deuda institucional que persiste en materia de inclusión y reconocimiento de derechos.

Con esta decisión, el Poder Legislativo busca sentar las bases de una estructura municipal que reconozca a la diversidad sexual como parte activa del tejido social de Tamaulipas.