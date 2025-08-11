Mandarán a Uber’s y Didi’s a exámenes toxicológicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los operadores de transporte de plataforma serán sometidos a exámenes toxicológicos, así lo comentó el Subsecretario del Transporte en Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo.

Explicó que solicitará una reforma a la ley, para que los operadores sean obligados a también presentar dicho exámenes al igual que los choferes de taxis, microbuses y demás tipo de transporte.

“Inicialmente las plataformas habían señalado que pondrían exámenes de este tipo a sus operadores, pero lo que estamos pidiendo es que sea obligatorio por ley, entonces vamos a solicitar que se modifique la Ley, para que sea obligatorio que los presenten”, comentó.

El funcionario estatal explicó que además también se hará obligatoria la “revista mecánica”, para comprobar que las unidades estén en buenas condiciones.

“No solamente es que los choferes entren a estos exámenes, sino también que las unidades estén debidamente revisadas para que operen dentro de un marco de seguridad para el usuario”, comentó.

En Tamaulipas hay más de 12 mil operadores de este tipo de servicio de transporte.

 

