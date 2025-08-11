En Tamaulipas, los hospitales tienen un 60% de abasto de medicamentos para el cáncer

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de agosto -El abasto de medicamentos para el cáncer cubre un 60 por ciento de la demanda en Tamaulipas, afirmó Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud.

En entrevista, señaló que en breve se podrá aumentar el porcentaje de abasto de medicamentos para tratar el cáncer.

Hernández Navarro aseguró que cumplir con el abasto de medicamentos para los hospitales le corresponde a la delegación del IMSS-Bienestar.

«Tenemos ya un 60 por ciento de abasto y el día de hoy llegaba una remesa extra de medicamentos oncológicos y seguimos estando muy atentos a esa circunstancia».

El funcionario indico que en Tamaulipas no se han registrado protestas por la falta de medicinas para el cáncer ni se tiene noticias sobre algún paciente que haya fallecido por no acceder a los tratamientos.