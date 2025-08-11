El diputado federal José Braña Mojica, aseguró que está a favor de la próxima reforma electoral en la que podría eliminarse la figura de los diputados plurinominales

En entrevista, el legislador refirió que en muchas ocasiones, las diputaciones plurinominales -consideradas por muchos como de regalo- son ocupadas por políticos que buscan un refugio donde pueden gozar del fuero constitucional.

Braña Mojica consideró que también podría optarse por cambiar la fórmula y asignar las diputaciones pluris a candidatos que queden en segundo lugar en elecciones y no a una lista de quienes no hacen campaña.

«Que llegue alguien que tenga capital político para que sea una verdadera democracia y no nada más vaya gente a las diputaciones plurinominales o a las senadurias para tener fuero», expuso.

El diputado José Braña apuntó que «los eligen los partidos, a los plurinominales, pero siempre van y se refugian ahí gente que viene de hacer malas administraciones y no es conveniente ni es correcto».

El legislador federal de Tamaulipas subrayó que a partir del próximo periodo ordinario de la Cámara de Diputados se discutirá la reforma electoral.