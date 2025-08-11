Ciudad Victoria, 11 de agosto.
En entrevista, el legislador refirió que en muchas ocasiones, las diputaciones plurinominales -consideradas por muchos como de regalo- son ocupadas por políticos que buscan un refugio donde pueden gozar del fuero constitucional.
Braña Mojica consideró que también podría optarse por cambiar la fórmula y asignar las diputaciones pluris a candidatos que queden en segundo lugar en elecciones y no a una lista de quienes no hacen campaña.
«Que llegue alguien que tenga capital político para que sea una verdadera democracia y no nada más vaya gente a las diputaciones plurinominales o a las senadurias para tener fuero», expuso.
El diputado José Braña apuntó que «los eligen los partidos, a los plurinominales, pero siempre van y se refugian ahí gente que viene de hacer malas administraciones y no es conveniente ni es correcto».
El legislador federal de Tamaulipas subrayó que a partir del próximo periodo ordinario de la Cámara de Diputados se discutirá la reforma electoral.