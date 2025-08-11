Organiza Congreso toma de protesta para 147 jueces y magistrados

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 agosto. – El Congreso de Tamaulipas comenzó a preparar la logística para la toma de protesta de los 147 jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado, quienes fueron electos por voto ciudadano el pasado 1 de junio.

Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, anticipó que organizar el evento será complicado debido al número de personas que deben acudir, así como sus acompañantes, lo que podría rebasar la capacidad del recinto legislativo.

El legislador explicó que se hará todo lo posible para que el acto solemne se realice en el pleno del Congreso, ya que se trata de una ceremonia oficial que marca el inicio de funciones de los nuevos integrantes del Poder Judicial estatal. La sesión especial está programada para el próximo 1 de octubre, fecha establecida para la toma de protesta constitucional de los funcionarios judiciales electos, quienes ejercerán sus cargos tras un proceso inédito en la historia del estado.

Prieto Herrera señaló que actualmente se analiza también el horario en que se llevará a cabo la ceremonia, tomando en cuenta que un mes antes, el 1 de septiembre, el Poder Judicial de la Federación realizará un acto similar en el Senado de la República.El legislador expresó su deseo de que en las próximas semanas se tenga definida toda la logística, incluyendo aspectos como la distribución de espacios, seguridad y acceso para familiares de los funcionarios entrantes.

El Congreso del Estado deberá adaptar su estructura para recibir a los nuevos jueces y magistrados, quienes por primera vez no fueron designados, sino elegidos mediante el sufragio directo en un proceso considerado histórico por las autoridades locales.

Finalmente, Prieto Herrera reiteró que el Poder Legislativo dará cumplimiento puntual a este acto de carácter constitucional, en el que los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado asumirán formalmente sus cargos.