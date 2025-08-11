Con dedicatoria hasta el cielo… ¡Vista Hermosa es Campeón!

Soto La Marina, Tamaulipas.– Con una emotiva dedicatoria “hasta el cielo”, el equipo del Ejido Vista Hermosa cerró una temporada impecable en el Torneo de Futbol Inter-Ejidal de Soto La Marina, coronándose campeón tras vencer con autoridad 5-0 al Ejido 10 de Abril, en la gran final, donde la la alcaldesa Glinnys Jiménez Vázquez entregó una bolsa económica de 15 mil pesos.

Con el recuerdo presente de dos “ángeles” que ahora los acompañan desde lo alto, César Guadalupe Espino Cruz y Margarito Yáñez Espino, el cuadro de Vista Hermosa saltó a la cancha decidido a dejarlo todo, pues no se trataba solo de un partido, sino de orgullo y corazón.

Eran las 12:32 horas cuando el silbante Efrén Alemán García dio inicio a la batalla en un campo de juego que lucía abarrotado por seguidores de ambos equipos.

Apenas corría el minuto 5 cuando el conjunto del Ejido 10 de Abril tuvo la primera oportunidad clara, pero el grito de gol se ahogó en la garganta de su afición. La respuesta de Vista Hermosa no se hizo esperar: tras un tiro de esquina, Julián Collazo aprovechó un descuido defensivo para marcar el 1-0 a favor de los locales.

Diez minutos después, el olfato goleador de Diego Castillo se hizo presente, ampliando la ventaja al minuto 18. Con el 2-0 en contra, el Ejido 10 de Abril tuvo la oportunidad de acortar distancias desde los once pasos al minuto 35, pero el disparo se fue por encima del marco.

En la segunda mitad, Vista Hermosa fue letal. Diego Castillo firmó su “hat-trick” con los tantos del 3-0 y 4-0, dejando la final prácticamente sentenciada. La cuenta la cerró Enrique Yáñez, quien puso el definitivo 5-0 y desató la celebración en las gradas.

En la ceremonia de premiación, la alcaldesa de la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, premió al equipo de Vista Hermosa, quien recibió el trofeo de campeón y un premio económico; el subcampeonato fue para el Ejido 10 de Abril; el tercer lugar para el Ejido El Canal, y el cuarto para el Ejido Los Bellos.

En los reconocimientos individuales, Gumaro Portillo (Ejido El Canal) fue distinguido como Mejor Portero; mientras que el título de goleo fue compartido por Édgar Hernández (Ejido Los Bellos) y Jesús Jasso (Ejido 10 de Mayo).