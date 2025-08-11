Ángel Tenorio “Negativo”: Del ring de Mante a conquistar Australia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la tranquila ciudad de Ballarat, en el estado de Victoria, Australia, muy cerca de Melbourne, un joven tamaulipeco entrena con una sola meta: conquistar un nuevo público y dejar huella en la lucha libre australiana. Él es Ángel Tenorio, mejor conocido como “Negativo”, y está a semanas de hacer su debut en Mayhem Pro, una de las promotoras más reconocidas del país.

“Como tal, aún no lucho aquí. Llevo tres meses entrenando, pero dejé mi equipo en México para buscar esta oportunidad. Muy probablemente el próximo mes sea mi debut”, nos cuenta con la emoción y nervios de quien está a punto de cruzar una nueva barrera en su carrera.

Un salto hacia lo desconocido

Su viaje a Australia no fue casualidad. Desde hace años, Tenorio soñaba con perfeccionar su inglés y crecer como luchador profesional. Mientras estudiaba Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tec Mante, la oportunidad se presentó gracias al apoyo de su hermano.

“Todo mundo quiere ir a Estados Unidos o Canadá. Yo prefiero cosas nuevas. Australia tiene un entorno multicultural increíble, buena educación y sistemas de bienestar confiables. Me arriesgué… vine a probar suerte”, relata vía telefónica para Extremo Deportivo.

La sombra que siempre lo acompaña

Su personaje, Negativo, nació en junio de 2015 en la Arena del Pez Volador, en la ciudad más dulce del planeta, Mante, Tamaulipas. “El Negativo es esa parte oscura que todos tenemos dentro. Lo represento con pintura y actitud. Es imposible separarme de él: si mañana voy a Japón, Brasil o cualquier lugar, ahí estará.”

Como luchador que un día es técnico y después se vuelve rudo, esa dualidad entre la lucha y los estudios lo marcó, desde el principio. “En la escuela me llamaban luchador, Nega, Negativo… y en los vestidores estaba con el teléfono estudiando para exámenes. Sabía que mi cuerpo no podría luchar para siempre, pero el personaje es parte de mí.”

En la tierra de los canguros… y del Strong Style

Hoy, Ángel entrena bajo la guía del experimentado Jurassic Punk Syd Parker en Relentless Gym. “En Australia se lucha de lado izquierdo, en México de lado derecho. Además, aquí cuidan mucho el personaje, vestimenta, forma de expresarse, físico… en México la mayoría se enfoca solo en luchar.”

Su estilo combina lucha aérea, Strong Style y lucha extrema, con su movimiento favorito: la Super Kick. Entre sus ídolos están Shawn Michaels, Bray Wyatt y el Penta Cero Miedo.

Un motor que nunca se apaga

Detrás de su disciplina y hambre de triunfo hay una historia profundamente personal que lo ayuda a salir adelante. “Mi mamá falleció por COVID cuando empezó la pandemia. Ella fue mamá soltera, nunca conocí a mi papá. Siempre me apoyó para ser luchador profesional. Sé que estaría muy feliz de verme donde estoy hoy.”

Su debut con Mayhem Pro aún no tiene fecha exacta, pero asegura que es cuestión de semanas para que “todo Australia conozca al Negativo, el Señor del Vacío, el de Mante”.

Del patio del Pez Volador al escenario internacional

Sus primeros pasos en la lucha se dieron gracias a Johnny El Pulpo, su maestro, y a Metástasis, quien lo convenció de luchar por primera vez. “Entrenaba en el patio trasero del Pez Volador, pero no quería subir al ring. Metástasis insistió, y hoy es uno de mis mejores amigos.”

Mensaje desde Australia

Ángel concluye con un mensaje que resume su espíritu:

“La constancia y determinación te van a llevar a lugares que ni imaginaste pisar. Nunca desistas de tus sueños y que nadie los pise. Yo un día estaba trabajando en cocina y al otro estaba en Australia. Todos tenemos la capacidad de ser tan grandes como nosotros queramos.”

Y así, con disciplina, pasión y una identidad que mezcla luz y oscuridad, El Negativo se prepara para escribir el próximo capítulo de su historia… uno que promete hacer ruido en tierras australianas.