Acusa Morena al PAN de «guerra sucia» contra el próximo Poder Judicial de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de agosto.-Como «guerra sucia» de parte del Partido Acción Nacional (PAN) calificó el diputado Humberto Prieto, los señalamientos en contra de Tania Contreras, próxima presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas.

Luego de que el fin se semana el Congreso respaldó a Contreras por una denuncia del PAN que resultó sin materia, atribuyó las acusaciones a un nerviosismo de los panistas en relación a los cambios en el poder judicial.

«Es un hecho que no tiene nada que ver, quieren tergiversar la información porque ya es público de parte de la Fiscalía que claramente se dijo que no hubo ejercicio de acción penal en contra de Tania Contreras», expuso.

Prieto Herrera, diputado de Morena, también dijo que la próxima magistrada presidenta «es una persona con mucha experiencia y muy reconocida en su trabajo en temas de abogada».

El lider del Congreso del Estado señaló que quienes intentaron vincular el atentado del Fiscal con Tania Contreras son personas «mezquinas y sin escrúpulos que pretenden aprovechar una tragedia» .

Prieto Herrera recordó que mientras el Poder Judicial Federal se renovará el 1 de septiembre, será hasta el 1 de octubre cuando asuman su cargo en Tamaulipas las nuevas magistraturas y el cien por ciento de los jueces y juezas.