Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de agosto.-El Ayuntamiento de Tampico cederá por 20 años un terreno municipal para la construcción de un hotel privado de 5 estrellas, informo hoy la alcaldesa Monica Villarreal Anaya.

En entrevista en el Poliforum de Ciudad Victoria, dijo que el Cabildo tendrá que autorizar el comodato de un terreno de 2.3 hectáreas en la zona de la Laguna del Carpintero.

La alcaldesa negó que dicho terreno tenga zona de manglares por lo cual descartó que vaya a darse alguna afectación ambiental.

Villarreal Anaya señaló que un porcentaje de las ganancias del hotel serán entregadas al ayuntamiento, aunque por ahora se desconoce el monto.

La alcaldesa de Tampico subrayó que no se contempla una afectación al medio ambiente con la construcción del hotel, a pesar de las protestas que han protagonizado varios grupos ambientalistas