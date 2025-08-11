Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de agosto.-Los ganaderos de Tamaulipas no reportan pérdidas por el cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado y de carne de México, aseguró Antonio Varela Flores, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado.

Reconoció que de unos 73 mil cabezas de ganado para exportación, este año se vendieron casi 25 mil reses al vecino país antes del cierre fronterizo.

Aseguró que ante la situación los productores de Tamaulipas han vendido su ganado en México por lo que hasta ahora no se registran perdidas económicas.

Varela Flores declaró «si bien es cierto que los ganaderos dejan de ganar porque venden un poco menos, de los 73 mil que se exportaron el año pasado y en este periodo se han vendido poco menos de 25 mil».

Explicó que en México el precio de la carne varía , sin embargo es muy similar a lo que se paga en Estados Unidos, por lo que los productores de ganado no han entrado en crisis.

El funcionario indicó que además, cuando se reabran las fronteras para exportar ganado a Estados Unidos, los productores realizaran el cruce por el puente internacional de Colombia en Anahuac, Nuevo León.