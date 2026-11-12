¡Maestro feliz, grilla en pausa! Arnulfo presume lluvia de nombramientos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, reconoció el trabajo del titular de Educación de Tamaulipas por la entrega de nombramientos, cambios y ascensos. También destacó la coordinación para atender las necesidades de los planteles.

Dijo que desde que Miguel Ángel Valdez García asumió la titularidad de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, los maestros están contentos con los avances en la entrega de nombramientos, cambios y ascensos, afirmó Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Los maestros reconocen ya que desde que entró Miguel, el maestro ya es feliz”, dijo Rodríguez Treviño, al destacar que los resultados obtenidos responden a demandas del magisterio.

El dirigente sindical señaló que cada mes se han entregado nombramientos y adelantó que la próxima semana se realizará otro evento para otorgar más claves a trabajadores que ya desempeñaban sus funciones, pero aún no contaban con el nombramiento correspondiente.

Rodríguez Treviño atribuyó estos avances a la coordinación con Valdez García y agradeció también el respaldo del Gobernador Américo Villarreal Anaya. “Ya ayer hablé con el Secretario; la semana que entra tendremos otro nombramiento. O sea, el trabajo mata grilla”, expresó.

Añadió que si bien aún hay necesidades por atender en algunos centros educativos, se privilegia que los planteles cuenten con responsables en cargos como dirección e inspección, así como cubrir puestos de intendencia y secretaría. Indicó que la asignación de personal es una preocupación compartida con el titular de la Secretaría de Educación.

Aunque reconoció que no todas las demandas pueden resolverse de inmediato, el líder de la Sección 30 sostuvo que las acciones emprendidas han generado satisfacción entre los docentes y representan avances para fortalecer la escuela pública.