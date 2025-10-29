Los panteones de Victoria listos para recibir a las familias en el día de muertos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, informó que el Gobierno Municipal de Victoria, ha dispuesto un operativo especial con más de 140 servidores públicos para garantizar el orden, la limpieza y la seguridad en los panteones municipales durante las visitas a los difuntos.

“Ya se encuentran coordinados los equipos de Servicios Públicos, Tránsito y Vialidad, y Protección Civil; todos están enfocados en atender los panteones y brindar apoyo a los visitantes”, señaló el funcionario.

Reséndez Silva explicó que el despliegue operativo contempla la participación de más de 60 trabajadores de Servicios Públicos, así como aproximadamente 40 elementos de Protección Civil y un número similar de agentes de Tránsito y Vialidad, quienes estarán distribuidos en los distintos camposantos de la ciudad para mantener la circulación fluida y auxiliar a la ciudadanía.

“Protección Civil ya tiene instalados sus módulos y todos los cuerpos operativos están listos para atender cualquier situación que se presente durante las jornadas de visita”, precisó.

El secretario detalló que en los días previos se realizaron trabajos de limpieza, retiro de maleza, eliminación de enjambres de abejas y delimitación de fosas abiertas, con el propósito de prevenir incidentes y ofrecer espacios seguros a quienes acudan a honrar a sus seres queridos.

“A partir del 29 de octubre se espera movimiento en los panteones, por eso se adelantaron las labores de mantenimiento y ya se encuentran listos para recibir a la población”, comentó.

Ante la gran afluencia que se prevé en estos días, el funcionario municipal recomendó a las familias acudir con calma y anticipación, a fin de encontrar lugares adecuados para estacionarse y disfrutar de una visita segura y ordenada.

Asimismo, indicó que el personal de Protección Civil estará preparado para brindar atención médica inmediata a cualquier persona que pudiera presentar malestares derivados del calor o de la presión arterial.

“Habrá personal capacitado para atender cualquier emergencia; el objetivo es que todos puedan acudir con tranquilidad y regresar con bien a sus hogares”, afirmó Reséndez Silva.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento recordó que los panteones permanecerán abiertos de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y que habrá tolerancia en el cierre para quienes aún se encuentren dentro de los recintos al concluir la jornada.

“Vamos a estar pendientes y con disposición para que las familias victorenses vivan esta tradición en paz y con seguridad”, concluyó.