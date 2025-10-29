Lleva DIF Tamaulipas proyecto de estufas ecológicas a más municipios del estado

En esta ocasión fueron entregadas 40 estufas ecológicas en beneficio de igual número de familias del municipio de Soto la Marina.

Soto la Marina, Tamaulipas.-

Bajo la premisa del cuidado del medio ambiente y la promoción de la salud integral de las familias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, continúa ampliando el proyecto de estufas ecológicas en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

En esta ocasión, se entregaron 40 estufas ecológicas en beneficio de familias de Soto la Marina, mejorando su calidad de vida y contribuyendo a la reducción de contaminantes.

La UAT, a través de su equipo de investigadores, ha realizado estudios sobre las emisiones derivadas de las cocinas tradicionales, determinando el impacto positivo que representa sustituirlas por estufas ecológicas. Estos resultados han permitido orientar el diseño y la implementación del programa para maximizar su efectividad y beneficios ambientales.

Por su parte, el ITACE participa activamente en la fabricación de las estufas, tomando en cuenta las recomendaciones técnicas y científicas emitidas por la UAT. Una vez concluidas, serán destinadas prioritariamente a familias del altiplano tamaulipeco, donde su uso representa un cambio significativo en las condiciones de vida y salud.

De esta manera, y con el compromiso de trabajar por un Tamaulipas más saludable y sustentable, los Mensajeros de Paz continúan llevando este tipo de apoyos a comunidades de atención prioritaria, impulsando el desarrollo económico y social de las familias, al tiempo que se disminuye la tala de árboles y la emisión de contaminantes.