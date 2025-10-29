«Itavu en tu Colonia”: la cruzada contra los vendedores de aire con escrituras incluidas

En Tamaulipas, donde nunca falta quien ofrece terrenos “a precio de risa” y promesas “más firmes que el piso de la colonia”, el Coordinador de Delegaciones del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), Germán Fernández Guzmán, ha salido a recordar lo obvio: los falsos líderes no reparten patrimonio, reparten cuentos.

“Los pseudo líderes o falsos líderes quieren sacar provecho de la mala información que ellos mismos crean o distorsionan para obtener algún beneficio”, explicó, confirmando que el ingenio popular para estafar sigue más vivo que nunca.

Para combatir a estos iluminados del fraude, el Itavu lanzó el programa “Itavu en tu Colonia”, una especie de brigada antibulos que llega a los barrios armada con trípticos, mesas de trabajo y funcionarios convencidos de que la credibilidad institucional se recupera con buena voluntad y papel bond.

Según Fernández Guzmán, el equipo lo integran especialistas de jurídico, vivienda, suelo y planeación —una suerte de comando anti-chismecito— que aterriza en las colonias donde abundan las promesas falsas y el “ya mero te toca tu lote”. Su misión: aclarar que los terrenos no se apartan con copia del INE ni con una despensa de por medio.

“Con este programa se empezó a quitar y evadir pseudo líderes. Ellos ya habían creado un ambiente de ‘dame y te doy’”, comentó el coordinador, con la satisfacción de quien intenta desactivar una bomba hecha de rumores y recibos sin membrete.

Fernández Guzmán recordó además que el camino correcto hacia un terreno legal pasa por alguna de las 23 delegaciones del Itavu que cubren los 43 municipios del estado. O sea, nada de apuntarse en listas “de confianza” o pagar “aportaciones voluntarias” al señor del megáfono.

El programa, añadió, recorre cada semana distintas colonias para dar información directa y oficial. En resumen: si alguien llega prometiendo escrituras exprés, terrenos a plazos eternos o “beneficios del gobierno sin tanto papeleo”, lo más sensato es guardar la cartera y salir corriendo. Porque en Tamaulipas, los únicos lotes que esos pseudo líderes entregan son de puro humo.