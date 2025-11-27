Legisladores de Tamaulipas alistan depuración de cuentas con posibles sanciones

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de noviembre.- El Congreso de Tamaulipas se prepara para una depuración amplia de cuentas públicas luego de recibir nuevos informes de la Auditoría Superior del Estado, informó el diputado de Morena, Isidro Jesús Vargas Fernández.

El legislador señaló que la Comisión de Vigilancia, presidida por el diputado Eliphaleth Gómez Lozano, será la instancia encargada de definir qué exfuncionarios deberán comparecer para explicar las irregularidades detectadas en los expedientes analizados.

Explicó que la Comisión determinará quiénes deben acudir y qué puntos deberán aclarar, recordando que los citatorios alcanzarán a quienes encabezaron las administraciones revisadas, sin importar el cargo que ocupen actualmente.

Vargas Fernández subrayó que cualquier denuncia ciudadana puede detonar la apertura y revisión de una cuenta pública por parte de la Auditoría Superior del Estado, lo que amplía el alcance de las indagatorias.

Recordó que el Congreso tiene como plazo el 15 de diciembre para dictaminar las cuentas públicas correspondientes hasta el ejercicio 2023, y puntualizó que las observaciones graves serán turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que las menores se enviarán a los órganos internos de control.

Sobre el formato de las comparecencias, consideró que deben realizarse en privado con el propósito de proteger datos personales y garantizar el debido proceso.

Ante la posibilidad de que las revisiones incluyan a alcaldes en funciones, afirmó que esto es posible si se detectan irregularidades en sus municipios, ya que el alcalde en turno es responsable de la cuenta pública junto con el tesorero y el síndico.