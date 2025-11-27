Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de noviembre.– El Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas emprendió un proceso integral de depuración de expedientes acumulados en diversas sedes, luego de identificar un rezago histórico que saturaba archivos y áreas de trabajo.

La magistrada presidenta, Tania Gisela Contreras López, señaló que en Altamira fueron detectados 40 mil expedientes almacenados en espacios rebasados, situación que hacía urgente recuperar capacidad física y ordenar la documentación.

Indicó que el proceso se desarrolla conforme al acuerdo vigente desde 2018, que define los documentos que deben conservarse y aquellos susceptibles de baja administrativa. En casi dos meses de gestión, explicó, ya se han depurado alrededor de 7 mil expedientes en distintas áreas del Poder Judicial.

Contreras agregó que el trabajo de limpieza documental avanza simultáneamente en varias sedes del estado, con el propósito de mejorar la operatividad y la atención al público.

La presidenta del Tribunal aclaró además que no existen renuncias entre magistrados o jueces de reciente ingreso, desmintiendo versiones difundidas en días recientes.

Detalló que el Poder Judicial liquidó a exintegrantes por un monto de 58 millones de pesos, recursos provenientes del fideicomiso extinguido por la reforma electoral.

Sostuvo que este pago no afectó el presupuesto operativo del Tribunal, que mantiene sus servicios sin recortes ni reducción de personal.

Contreras López afirmó que el Poder Judicial avanza en orden, transparencia y actualización administrativa para modernizar su funcionamiento y fortalecer la atención ciudadana.