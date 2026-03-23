Le llegaría la “voladora” a funcionarios municipales

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, confirmó que su administración se encuentra en un proceso de revisión interna para determinar posibles ajustes en el equipo de primer nivel, en sintonía con los recientes movimientos realizados a nivel estatal.

Al ser cuestionado sobre si continúan las evaluaciones dentro del gobierno municipal, el edil fue claro: “Nosotros también estamos haciendo lo propio, haciendo una evaluación en el sentido de cuáles de los secretarios están haciendo bien las cosas y quiénes no, pues bueno, pudiera haber también otros cambios”.

Gattás Báez expresó su respaldo a las decisiones tomadas por el Ejecutivo estatal, al señalar: “Yo apoyo totalmente los cambios que hizo el gobernador, creo que es un hombre estadista que le entiende muy bien al ‘timing’ político, y coincido en que serán para bien de los y las tamaulipecas”.

En cuanto a los posibles movimientos dentro del Ayuntamiento, el presidente municipal explicó que aún no se ha concluido el análisis, aunque adelantó que en breve podrían tomarse decisiones.

“Estamos haciendo la evaluación, todavía no la terminamos… yo creo que en unos 15 días ya estaremos en posibilidad de saber si se quedan o hacemos cambios también”, indicó.

Asimismo, consideró que estos procesos son parte de una dinámica sana dentro de cualquier administración pública.

“Creo que es sano también hacer cambios, y estamos evaluando esa parte”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que el objetivo es fortalecer el desempeño del gobierno municipal y garantizar mejores resultados para la ciudadanía de Victoria.