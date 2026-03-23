INFONAVIT llama a recuperar ahorros de vivienda sin costo ni intermediarios

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El delegado del INFONAVIT en Tamaulipas, Claudio Aquiles Villanueva Vázquez, hizo un llamado a personas jubiladas y a familiares de derechohabientes fallecidos a solicitar la devolución de los recursos acumulados en la Subcuenta de Vivienda, destacando que este dinero no se pierde y puede recuperarse de forma segura.

El funcionario explicó que, tras años de aportaciones, quienes concluyen su vida laboral tienen la posibilidad de acceder a estos fondos si no fueron utilizados para adquirir o mejorar una casa.

Incluso, señaló que el ahorro permanece resguardado aun cuando haya sido transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Villanueva Vázquez detalló que el proceso puede realizarse de manera sencilla, ya sea en línea mediante la plataforma Mi Cuenta INFONAVIT o acudiendo a los Centros de Atención a Pensionados (CAPDE) con cita previa, cumpliendo con requisitos básicos como identificación, e.firma vigente y una cuenta bancaria.

En el caso de derechohabientes fallecidos, precisó que los beneficiarios legales como pareja, hijos o padres pueden iniciar el trámite con la documentación correspondiente, incluida la resolución de pensión del IMSS, para posteriormente concluir el proceso de forma presencial o en la Afore.

“Todos los trámites son completamente gratuitos y no requieren gestores”, enfatizó el delegado, al advertir sobre posibles fraudes y recomendar a la ciudadanía no recurrir a intermediarios que puedan poner en riesgo su patrimonio.

Para concluir, reiteró que estos recursos representan un apoyo económico relevante para las familias tamaulipecas, por lo que invitó a utilizar únicamente los canales oficiales del Instituto y ejercer este derecho de manera directa y sin complicaciones.